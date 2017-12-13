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13.12.2017

В оккупированной Горловке появились подозрительные боевики "ДНР"

Источник: Апостроф

На сегодняшний день на востоке Украины растет поколение детей, которое не знает ничего, кроме войны.

Об этом заявил журналист немецкого издания Zeit.online.

По его словам, именно дети самые слабые в европейском конфликте, который не имеет конца.

"14-летний Алексей Агапин в течение четырех лет слышит оружие и снаряды… Мальчик знает, как звучат шары, которые пролетают мимо. В доме нет электричества, нет газа, нет воды - все последствия войны здесь, на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Алексей - один из 200 тыс. детей, которые живут, по оценкам ЮНИСЕФ, по линии разграничения украинской армии и террористов "ДНР".

"Раньше область была бедной, война только ухудшила ситуацию. Родители Алексея не могут работать: его отец был сильно ранен в 1990-х годах, под обвалом угля, а мать страдает кожным заболеванием. Оба страдают алкоголизмом. Алексей с братьями и сестрами делает ловушки для кроликов, ловят рыбу", - добавил журналист.

Уточняется, что Алексей нашел снаряд, который взорвался у него в руке, оторвав несколько пальцев.

"В начале было много стрельбы, и мы боялись, но теперь они стреляют меньше, и я больше не боюсь", - рассказала 13-летняя Анна Есаулова.

Дом Анны разбит 2 снарядами. Первым убило бабушку и разрушило крышу. После ремонта вторая граната разрушила стены дома. Сегодня Аня живет с сестрами и матерью в доме бабушки.

"Дети здесь видели все, в том числе ракетные установки "Град". Наши ученики могут отличить различное оружие, и по звуку могут распознать, из чего стреляют", - говорит Ольга Николаевна, учительница в Авдеевке.

Из-за обстрелов во многих школах обучение сократилось до 2 часов в день 3 дня в неделю.

"Я не помню, как было до войны. Я помню лето, и как шел под теплым дождем со своими друзьями", - говорит девятилетний Вадим Игнатенко с Авдеевки.

 

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