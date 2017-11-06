В оккупированном Крыму находится 57 политзаключенных, - Меджлис

Источник: 112.ua

В аннексированном Крыму 57 человек считаются политзаключенными. Об этом заявил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев во время пресс-конференции.

"57 человек мы считаем политзаключенными в Крыму на данный момент. После освобождения Чийгоза и Умерова был еще ряд арестов", - заявил Бариев.

Бариев добавил, что необходимо различать понятия "политзаключенный" и "человек, который подвержен преследованиям".

"В Париже 8-го числа будет вручение премии Ильми Умерову, что создает имидж на международной арене крымским татарам", - добавил он.