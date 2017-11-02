В октябре в Крым незаконно вошло 22 корабля

Источник: КорреспонденТ.net

В порты оккупированного Крыма с 1 октября по 1 ноября зашло 22 грузовых судов-нарушителей.

"В целом этими судами осуществлено 64 захода в порты Керчи, Севастополя и Феодосии. Из них 18 судов под флагом Российской Федерации и 3 – под флагом Республики Того", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, которые расположены на территории АР Крым и Севастополя, будет рассматриваться как нарушение норм международного права как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины. Это влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную.