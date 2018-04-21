21.04.2018
В ООН назвали количество погибших на Донбассе
Источник: Корреспондент.net
В результате боевых действий на территории Донбасса погибли более 2 500 человек. Об этом сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (UN OSHA).
Отмечается, что количество людей, получивших ранения, в несколько раз больше.
"Более 2540 гражданских лиц погибли и 9 тыс. получили ранения в результате боевых действий на востоке Украины, которые начались 4 года назад", - отметили в управлении.
Также в сообщении управления ООН подчеркивается, что количество погибших увеличивается почти каждый день.
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