В ООН не приняли резолюцию России по ракетам

Источник: Корреспондент.net

Генассамблея ООН на заседании в пятницу, 21 декабря, не приняла предложенную Россией резолюцию в поддержку сохранения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщает РИА Новости.

За документ проголосовали 43 страны, против - 46, воздержалась 78. Первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский перед голосованием объяснял, что Москва вносит документ, чтобы "дать возможность Генеральной ассамблее ООН высказать рекомендацию участникам ДРСМД в пользу его сохранения и продолжения выполнения ими взятых на себя обязательств в полном объеме".

В свою очередь, представитель США заявил, что проголосует против резолюции, "потому что это неискренне со стороны России" заявлять о необходимости сохранять ДРСМД, "который она сама нарушает".

Как сообщалось, 18 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг дал России 60 дней, чтобы начать выполнять соглашение по ракетам, после чего США разорвут договор.