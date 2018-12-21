21.12.2018
В ООН не приняли резолюцию России по ракетам
Источник: Корреспондент.net
Генассамблея ООН на заседании в пятницу, 21 декабря, не приняла предложенную Россией резолюцию в поддержку сохранения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщает РИА Новости.
За документ проголосовали 43 страны, против - 46, воздержалась 78.
Первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский перед голосованием объяснял, что Москва вносит документ, чтобы "дать возможность Генеральной ассамблее ООН высказать рекомендацию участникам ДРСМД в пользу его сохранения и продолжения выполнения ими взятых на себя обязательств в полном объеме".
В свою очередь, представитель США заявил, что проголосует против резолюции, "потому что это неискренне со стороны России" заявлять о необходимости сохранять ДРСМД, "который она сама нарушает".
Как сообщалось, 18 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг дал России 60 дней, чтобы начать выполнять соглашение по ракетам, после чего США разорвут договор.
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