В ООН предупредили о новой волне беженцев из региона озера Чад

"Миллионы людей там находятся в ситуации, когда они просто больше не верят в свое будущее. Они не хотят покидать свою страну, но обстоятельства все больше принуждают их к этому", - отметил Штайнер.

Люди страдают от голода, нищеты, экологии и терроризма

По его словам, регион, где проживают 6 миллионов человек, стал ареной одного из крупнейших гуманитарных кризисов в Африке. Люди страдают от голода, нищеты, экологической ситуации, вызванной климатическими изменениями и последствий террористических атак со стороны радикальной исламистской группировки "Боко Харам", - добавил представитель ООН.

По его словам, западным странам необходимо срочно создать условия для долгосрочного развития региона, оказать помощь людям и поспособствовать экономическому росту.

На двухдневной конференции в Берлине ожидаются представители 50 стран мира, в понедельник ее откроет глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas). Там будет обсуждаться гуманитарная ситуация не только в Чаде, но и в Нигерии, Нигере и Камеруне.