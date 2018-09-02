В ООН предупредили о новой волне беженцев из региона озера Чад
Источник: DW
В ООН предупредили о возможности появления новой волны беженцев из региона бассейна озера Чад в Африке. Об этом заявил глава Программы развития ООН (ПРООН) Ахим Штайнер перед открытием международной конференции в Берлине, посвященной гуманитарной ситуации в регионе в интервью Reuters в воскресенье, 2 сентября.
Люди страдают от голода, нищеты, экологии и терроризма
По его словам, регион, где проживают 6 миллионов человек, стал ареной одного из крупнейших гуманитарных кризисов в Африке. Люди страдают от голода, нищеты, экологической ситуации, вызванной климатическими изменениями и последствий террористических атак со стороны радикальной исламистской группировки "Боко Харам", - добавил представитель ООН.
По его словам, западным странам необходимо срочно создать условия для долгосрочного развития региона, оказать помощь людям и поспособствовать экономическому росту.
На двухдневной конференции в Берлине ожидаются представители 50 стран мира, в понедельник ее откроет глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas). Там будет обсуждаться гуманитарная ситуация не только в Чаде, но и в Нигерии, Нигере и Камеруне.