В ООН приняли резолюцию об осуждении политических преследований украинцев в Крыму

Источник: Українські новини

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) 22 декабря приняла резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина", инициированную Украиной в соавторстве с 39 государствами, в которой осуждается политически мотивированное преследование граждан Украины в Крыму.

Об этом говорится в сообщении представительства Украины в ООН.

65 государств поддержали резолюцию, 27 проголосовали против, 70 - воздержались.

В резолюции содержится призыв к освобождению всех украинцев, которые незаконно удерживаются в Крыму и России.

Также Генассамблея ООН признала Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Усеина Куку политическими заключенными.

Кроме того, Россия осуждается за принудительное переведение населения Крыма в российское гражданство, привлечение к военным операциям и проведение незаконных избирательных кампаний.

В резолюции содержится призыв к России обеспечить доступ независимых врачей из международных медицинских организаций, а также украинских должностных лиц к незаконно удерживаемым украинским гражданам на территории России и в Крыму.

Международные организации и специализированные учреждения ООН обязаны обозначать в официальных документах украинский полуостров как "Автономная Республика Крым и город Севастополь, которые временно оккупированы Российской федерацией".