04.02.2019
В ООН сделали заявление по ситуации в Венесуэле
Источник: Корреспондент.net
Секретариат ООН не будет присоединяться к какой-либо из групп стран в связи с ситуацией в Венесуэле. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщается на сайте организации в понедельник, 4 февраля.
Гутерриш отметил, что следил за развитием ситуации в Венесуэле.
"Был целый ряд инициатив от нескольких групп стран. Секретариат ООН решил не участвовать ни в одной из этих групп, чтобы сохранить доверие к нашему предложению о посредничестве... чтобы иметь возможность по их просьбе помочь найти политическое решение кризиса", - заявил генсек.
Ранее стало известно, что Евросоюз решил создать международную контактную группу из-за кризиса в Венесуэле.
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