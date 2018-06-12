12.06.2018
В ООС показали боеготовность украинских танков
Источник: Корреспондент.net
В Объединенных силах проверили готовность подразделений одной из танковых бригад ВС Украины. Проверка прошла сегодня, 12 июня, сообщает штаб Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Согласно сообщению, личный состав выполнял действия в различных формах и способах применения бригады. В итоге проверки было оценено, что личный состав танковой бригады готов к выполнению задач по назначению.
"Враг должен четко осознавать, что танковые подразделения из состава Объединенных сил способны выполнять поставленные перед ними боевые задачи во взаимодействии с подразделениями других видов родов войск", - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.
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