В ООС показали боеготовность украинских танков

Источник: Корреспондент.net

В Объединенных силах проверили готовность подразделений одной из танковых бригад ВС Украины. Проверка прошла сегодня, 12 июня, сообщает штаб Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, личный состав выполнял действия в различных формах и способах применения бригады. В итоге проверки было оценено, что личный состав танковой бригады готов к выполнению задач по назначению.

"Враг должен четко осознавать, что танковые подразделения из состава Объединенных сил способны выполнять поставленные перед ними боевые задачи во взаимодействии с подразделениями других видов родов войск", - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.