В Осло вручили Нобелевскую премию мира 2017 года

Источник: 112.ua

Нобелевская премия мира 2017 года официально вручена Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN). Церемония награждения прошла сегодня, 10 декабря, в Осло (Норвегия).

Согласно сообщению, исполнительный директор компании Беатрис Фин присутствовала на церемонии награждения в сопровождении Сецуко Тэрлоу из Японии, которая пережила атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году и стала активистом движения за уничтожение ядерного оружия.

Отметим, ICAN присудили Нобелевскую премию мира за "привлечение внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия" и ее "новаторские усилия по достижению запрета на такое оружие на основе договоров".

Женевская организация ICAN начала свою деятельность в 2007 году и насчитывает в общей сложности 468 партнерских организаций в 101 стране.