В освобожденном от боевиков Золотом-4 появилась полиция и другие представители органов власти

Источник: Українські новини

По состоянию на начало июля в населенном пункте Золотое-4 Луганской области появились представители Национальной полиции Украины.

Отмечается, что после завершения взятия под полный контроль территории вокруг населенного пункта военные угрозы были устранены и безопасность местных жителей была улучшена. Сейчас все без исключения жители Золотого-4 имеют право и возможность перемещаться на подконтрольную правительству территорию в удобное для них время (работа КПВВ изменена).

По информации штаба, до 2 июля в населенном пункте Золотое-4 никогда не было присутствия представителей Национальной полиции Украины, что было связано с неподходящими условиями безопасности. Сейчас в указанном населенном пункте есть участковый инспектор и другие представители органов власти.

Также сообщается, что в настоящее время Объединенные силы занимаются решением гуманитарных вопросов местных жителей.