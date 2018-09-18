18.09.2018
В отеле Дубая появился золотой капучино
Источник: Корреспондент.net
Знаменитый отель Burj Al Arab в Дубае добавил в свое утреннее меню золотой капучино.
Посетителям отеля ежедневно с 08.00 до 11.00 предлагают отведать чашку кофе почти за 24 доллара. Стоимость напитка объясняется тем, что он украшен золотой фольгой из 24-каратного итальянского золота.
К кофе также подают шоколадный зефир Grand Cru Guanaja, украшенный такими же золотыми хлопьями.
Новости раздела
Бывает
25.08.2018
Мужчина выплатил супруге долг по алиментам почти тонной мелочи
Мужчина принёс на судебное заседание в Каранганджаре более десяти мешков со 153 миллионами индонезийских рупий
Бывает
10.06.2018
Польский футболист ударом ноги спас журналистку
Одним движением ноги футболист отбил стойку с освещением. Журналистка несколько секунд приходила в себя.
Бывает
30.05.2018
Китаец подарил девушке букет из денег и нарушил закон
Теперь молодого человека могут отправить под суд за намеренную порчу национальной валюты.
Бывает
18.05.2018
В Австралии мужчина выиграл в лотерею два джек-пота за неделю
Выигрыш жителя Австралии составил 2,48 миллиона австралийских долларов
Бывает
08.05.2018
Канадцы научили робота готовить яичницу
Машина умеет делать яичницу с беконом. Робот работает не быстро, но достаточно точно и не повреждает пищу.
Бывает
12.04.2018
Питавшийся фастфудом мужчина за неделю похудел
Житель Великобритании ради эксперимента неделю питался фастфудом, купленным в McDonald's. В итоге он смог даже похудеть. Однако получил проблемы с пищеварительными органами.
Бывает
31.03.2018
В Танзании к туристам в авто запрыгнули гепарды
Пока один гепард гостил в салоне, другой в это время стоял на капоте. Удовлетворив свое любопытство, хищники ушли, не тронув людей.
Бывает
13.03.2018
Сеть удивила собака с "человеческим лицом"
Пес породы ши-пу имеет морду, которая очень напоминает человеческое лицо. Благодаря снимкам, опубликованным в Сети, животное обрело популярность.
Бывает
21.01.2018
Пингвин запрыгнул в лодку к ученым "для инспекции"
Научно-исследовательская станция австралийских ученых Кейси находится в заливе Винсенес на Земле Уилкса в Восточной Антарктиде.
Бывает
15.01.2018
В Калифорнии автомобиль залетел на верхний этаж здания
В США авто застрогало на втором этаже
Бывает
21.12.2017
Как сухая елка может за минуту сжечь квартиру
В США пропагандируют ставить новогодние елки в ведро с водой для предотвращения пожара.
Бывает
18.12.2017
Истина где-то рядом. Пентагон искал НЛО пять лет
Минобороны США сделало сенсационное заявление о программе по изучению неопознанных летающих объектов.
Бывает
11.12.2017
Крис Эванс пригласил на премьеру "Мстителей" мальчика, над которым издеваются в школе
Школьника также поддержали множество других знаменитостей
Бывает
05.12.2017
Утерянная картина известного английского пейзажиста нашлась под лестницей обычного дома
Картину продадут почти за 2 млн долларов.
Бывает
28.11.2017
Lady in red: в сети высмеяли фото конкурса красоты на оккупированном Донбассе
В Горловке прошел конкурс Мисс-2018
Бывает
13.11.2017
На картине XIX века заметили "iPhone"
Картина принадлежит кисти австрийского художника Фердинанда Георга Вальдмюллера.
Бывает
09.11.2017
Шотландца судят за наученную зиговать собаку
Мужчине вменяется в вину разжигание ненависти.
Бывает
08.11.2017
Китаец сделал предложение девушке с 25-ю iPhone X
Из гаджетов молодой человек выложил для своей возлюбленной сердце.
Бывает
07.11.2017
Разгневанная изменой мужа женщина вынудила самолет сесть
Экипаж воздушного судна не смог успокоить ревнивицу.
Бывает
07.11.2017
Натали Портман удостоена "еврейской Нобелевской премии"
Актрисе присудили израильскую премию "Генезис".
Бывает
06.11.2017
Не выдержал: Трамп оконфузился, когда кормил карпов с премьером Японии
У Трампа не хватило терпения приманивать рыбу небольшими порциями еды и он высыпал в пруд весь контейнер
Бывает
29.10.2017
На Мадагаскаре запретили танцы с покойниками
Фамадихана – ритуальная церемония почитания мертвых.