27.01.2019
В Париже из концертного зала "Батаклан" украли картину Бэнкси
Источник: Українські новини
Из концертного зала "Батаклан" в Париже (Франция) была украдена уникальная картина уличного художника Бэнкси.
"Сегодня нами движет глубокое негодование. Работа Бэнкси, символ размышления, которая принадлежала всем: приезжим, парижанам, гражданам мира, - была похищена", - отмечается в нем.
Речь о работе, которая была написана художником на двери аварийного выхода из концертного зала в память о теракте, произошедшем в этом заведении 13 ноября 2015 года.
Чтобы ее похитить, ворам пришлось вырезать картину болгарками и увозить на грузовике.
Их зафиксировали камеры видеонаблюдения.
В данный момент правоохранители разыскивают двух мужчин, по факту кражи со взломом возбуждено уголовное дело.
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