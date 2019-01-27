В Париже из концертного зала "Батаклан" украли картину Бэнкси

Источник: Українські новини

Из концертного зала "Батаклан" в Париже (Франция) была украдена уникальная картина уличного художника Бэнкси.

"Сегодня нами движет глубокое негодование. Работа Бэнкси, символ размышления, которая принадлежала всем: приезжим, парижанам, гражданам мира, - была похищена", - отмечается в нем.

Речь о работе, которая была написана художником на двери аварийного выхода из концертного зала в память о теракте, произошедшем в этом заведении 13 ноября 2015 года.

Чтобы ее похитить, ворам пришлось вырезать картину болгарками и увозить на грузовике.

Их зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В данный момент правоохранители разыскивают двух мужчин, по факту кражи со взломом возбуждено уголовное дело.