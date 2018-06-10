В Париже призвали к соблюдению норм международного сотрудничества

Источник: DW

После демарша президента США Дональда Тармпа, который отозвал свою подпись под коммюнике саммита G7 в Канаде, официальный Париж призвал к соблюдению принципов международного сотрудничества. "Сотрудничество на международном уровне не должно зависеть от вспышек гнева или пренебрежительных замечаний", - говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье, 10 июня, администрацией президента Франции. Отзыв подписи Трамп обосновал, в том числе, своим недовольством поведением Канады.

"Мы потратили два дня, чтобы разработать текст (коммюнике. - Ред.) и определить в нем обязательства сторон. Мы придерживаемся их, и считаем, что тот, кто отказывается от соглашений, выказывает свою непоследовательность и несостоятельность", - говорится в заявлении Парижа. Отказ постфактум Трампа от подписи под декларацией саммита "большой семерки" является "беспрецедентным оскорблением в более чем 40-летней истории группы государств G7". Итоговое заявление было подготовлено с большими усилиями. Изначально его части, касающиеся торговых вопросов, были поддержаны делегацией США

Сам президент США оправдал свое поведение, заявив, что Канада все еще планирует ввести встречные пошлины в ответ на введенные Белым домом пошлины на изделия и стали и алюминия. Помимо этого, Трамп набросился лично на премьер-министра Канады Джастина Трюдо, назвав его поведение "очень нечестным и слабым". Президент США также вновь пригрозил вводом пошлин на автомобили.