В Париже проходит встреча Макрона с Трампом

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп в субботу, 10 ноября, прибыл в Елисейский дворец на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает РИА Новости.

У двух президентов запланирована двусторонняя встреча тет-а-тет, а затем к переговорам присоединятся советники глав государств.

Во время встречи президенты намерены обсудить вопросы урегулирования в Сирии, ситуацию с Ираном, Йемен, Африку, торговые вопросы и двусторонние отношения.

"Мы будем обсуждать Сирию, Иран, Йемен, Африку, торговые вопросы", - сказал Макрон, открывая встречу со своим американским коллегой.

В свою очередь, Трамп заявил, что "это очень важный день", в ходе которого лидеры обсудят, в частности, военные вопросы и вопросы борьбы с терроризмом.

Спустя примерно час после приезда Трампа в Елисейский дворец должны прибыть и первые леди двух стран - Брижит Макрон и Мелания Трамп. Когда их супруги завершат переговоры, две четы примутся за обед.