В Париже прошла акция протеста против Трампа

Источник: Корреспондент.net

Сотни людей в воскресенье, 11 ноября, вышли на митинг в знак протеста против визита президента США Дональда Трампа в Париж.

Акция проходит на площади Республики во французской столице.

Протестующие держат в руках плакаты с лозунгами против политики Трампа. Участники также принесли уже известную надувную фигуру "малыша Трампа". .