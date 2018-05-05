05.05.2018
В Париже прошла демонстрация противников Макрона
Источник: DW
В Париже десятки тысяч противников экономических реформ французского президента Эмманюэля Макрона вышли на демонстрацию. Об этом в субботу, 5 мая, сообщает информационное агентство dpa. По оценке полиции, в акции приняли участие порядка 40 тысяч человек. Порядок на мероприятии обеспечивали около 2 тысяч полицейских.
Критики реформ, предложенных президентом Франции, полагают, что они нацелены прежде всего на компании и людей с высокими доходами. Протестующие обвинили Макрона в "социальном перевороте" и призвали к проведению конституционной реформы.
В демонстрации, выйти на которую призвала левая партия "Неподчинившаяся Франция", приняли участие студенты и сотрудники французской железной дороги, забастовки которых проходят уже несколько недель.
Утром в субботу подобная акция состоялась в Тулузе. По оценкам полиции, в мероприятии участвовали около полутора тысяч человек.
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