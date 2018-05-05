В Париже прошла демонстрация противников Макрона

Критики реформ, предложенных президентом Франции, полагают, что они нацелены прежде всего на компании и людей с высокими доходами. Протестующие обвинили Макрона в "социальном перевороте" и призвали к проведению конституционной реформы.

В демонстрации, выйти на которую призвала левая партия "Неподчинившаяся Франция", приняли участие студенты и сотрудники французской железной дороги, забастовки которых проходят уже несколько недель.

Утром в субботу подобная акция состоялась в Тулузе. По оценкам полиции, в мероприятии участвовали около полутора тысяч человек.