В Париже задержали почти 200 протестующих

Источник: Корреспондент.net

В Париже правоохранители задержали 192 участника антиправительственных акций протеста организации "желтые жилеты", которые возобновились сегодня, 16 марта. Как сообщает BFMTV, в районе Елисейских полей было зарегистрировано несколько пожаров, которые затронули рестораны и магазины одежды на улице Колизей. Эта улица расположена в нескольких метрах от банка, что загорелся ранее.

Также на Елисейкие поля прибыл премьер-министр Франции Эдуард Филипп, который заявил, что пришел поддержать полицию и пожарных, что смогли "избежать худшего".

По данным Министерства внутренних дел Франции, в протестных акциях в Париже принимает участие около 10 тысяч протестующих.