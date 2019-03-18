18.03.2019
В парламенте Грузии подрались депутаты
Источник: Корреспондент.net
В парламенте Грузии на заседании комитета по юридическим вопросам произошло физическое противостояние. Об этом в понедельник, 18 марта, пишет Грузия Онлайн.
Отмечается, что физические и словесные оскорбления друг другу нанесли депутат Европейской Грузии Отар Кахидзе и член большинства Ираклий Берая.
Кахидзе бросил в Берая листы бумаги. Создавшуюся ситуацию разрядили приставы.
Спор касался процедуры рассмотрения.
Новости раздела
Мир
18.03.2019
Желтые жилеты разгромили Париж. Чем грозит Макрон
Протестующие превратили "самую красивую улицу в мире" в поле битвы. Правительство готовится ужесточить законы.
Мир
18.03.2019
Канада продлила миссию по подготовке ВСУ
В правительстве Канады отметили, что это - мощный сигнал относительно поддержки Украины.
Мир
17.03.2019
В Румынии открыли однометровую автомагистраль
Румыния имеет одну из самых коротких сетей автомагистралей в Европейском союзе, всего 806 км по всей стране. Бизнесмен попытался с помощью акции привлечь внимание к проблеме.
Мир
17.03.2019
В США презентовали самый длинный в мире самолет
Длина нового лайнера Boeing составляет 77 м, размах крыльев - 72 м. При этом компания впервые в гражданской авиации применила технологию со складыванием крыльев.
Мир
17.03.2019
В понедельник Путин приедет в аннексированный Крым
Президент России Владимир Путин посетит аннексированный Крым и Севастополь 18 марта, пока в Брюсселе будет проходить заседание, посвященное 5-й годовщине аннексии Крыма.
Мир
16.03.2019
В Париже задержали почти 200 протестующих
В протестных акциях в столице Франции в субботу принимает участие около 10 тысяч человек, подсчитали в МВД.
Мир
16.03.2019
Латвия продолжит поддерживать Украину – МИД
Глава МИД Латвии подтвердил позицию страны о том, что Крым является неотъемлемой частью Украины.
Мир
15.03.2019
США вслед за ЕС расширили санкции против России
В санкционные списки США внесены шесть физических лиц и восемь организаций, связанных с Россией.
Мир
14.03.2019
Boeing остановил поставки самолетов 737 MAX
Ранее десятки стран, в том числе и Украина, закрыли воздушное пространство для самолетов этого типа.
Мир
14.03.2019
Парламент Британии проголосовал против нового референдума о Brexit
На референдуме британцам предлагалось бы проголосовать, выходить ли из ЕС на условиях, которые согласует парламент, либо нет.
Мир
14.03.2019
Парламент Британии перенес дату Brexit
Если Великобритании потребуется перенос Brexit на более длительный срок, то стране нужно участвовать в выборах в Европарламент, предложила Тереза Мэй.
Мир
13.03.2019
Пассажир снял на видео удар молнии в самолет
Инцидент произошел фактически сразу после взлета воздушного судна. В целях безопасности самолет пошел на посадку.
Мир
13.03.2019
Цены на нефть выросли на данных о запасах в США
Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 100 тысяч баррелей в сутки – до 12 млн б/с. Снижение произошло впервые с декабря прошлого года.
Мир
13.03.2019
Против Манафорта выдвинули 16 новых обвинений
Президент США Дональд Трамп не сможет помиловать Пола Манафорта, если он будет признан виновным по делу, касающемся штата Нью-Йорк.
Мир
13.03.2019
В Facebook, Instagram и Twitter масштабный сбой
Социальные сети Facebook, Instagram и Twitter переживают масштабные сбои в работе по всему миру.
Мир
13.03.2019
Парламент Британии выступил против жесткого Brexit
Британские парламентарии выступили протии реализации «жесткого» сценария выхода страны из Евросоюза.
Мир
12.03.2019
Диетолог назвала 3 способа избежания весеннего авитаминоза
В киви больше витамина С, чем в апельсинах
Мир
12.03.2019
США заложили в бюджет на ядерное оружие $14 млрд
В эту сумму входят расходы на разработку нового стратегического бомбардировщика B-21 и атомные подлодки Columbia.
Мир
12.03.2019
Всеобщее бедствие. Венесуэла пять дней без света
Отключение электричества стало крупнейшим в истории Боливарианской Республики - 21 штат из 23 погрузился во тьму.
Мир
12.03.2019
Меркель: ЕС сделал финальные предложения по Brexit
Канцлер Германии выступает за упорядоченный Brexit и британский парламент теперь должен принять свое решение.
Мир
12.03.2019
Парламент Британии вновь отверг сделку по Brexit
Уже в среду в Палате должно состояться голосование о возможном выходе Великобритании из ЕС без согласования сделки.
Мир
11.03.2019
Новое падение Boeing 737. Проблемная линейка Max 8
В Эфиопии разбился пассажирский Боинг вскоре после взлета. Самолеты этой же модели ожидают украинские компании.
Мир
11.03.2019
Инвалид установил мировой рекорд, переплыв Океан
Бывший морской пехотинец проплыл шесть тысяч километров на 36 дней быстрее по сравнению с предыдущим рекордом.