В парламенте Грузии подрались депутаты

Источник: Корреспондент.net

В парламенте Грузии на заседании комитета по юридическим вопросам произошло физическое противостояние. Об этом в понедельник, 18 марта, пишет Грузия Онлайн.

Отмечается, что физические и словесные оскорбления друг другу нанесли депутат Европейской Грузии Отар Кахидзе и член большинства Ираклий Берая.



Кахидзе бросил в Берая листы бумаги. Создавшуюся ситуацию разрядили приставы.



Спор касался процедуры рассмотрения.