В парламенте Ирана сожгли флаг США

Источник: Корреспондент.net

Депутаты парламента Ирана сожгли бумажный флаг США и кричали "Смерть Америке" после решения президента США выйти из ядерного соглашения с Ираном. Об этом в среду, 9 мая.

Депутаты, включая шиитского клирика, держали в руках горящий флаг, а их коллеги скандировали "Смерть Америке!".

Они также сожгли лист бумаги, символизирующий ядерную сделку, и потоптались по пеплу.