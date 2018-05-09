09.05.2018
В парламенте Ирана сожгли флаг США
Источник: Корреспондент.net
Депутаты парламента Ирана сожгли бумажный флаг США и кричали "Смерть Америке" после решения президента США выйти из ядерного соглашения с Ираном. Об этом в среду, 9 мая.
Депутаты, включая шиитского клирика, держали в руках горящий флаг, а их коллеги скандировали "Смерть Америке!".
Они также сожгли лист бумаги, символизирующий ядерную сделку, и потоптались по пеплу.
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