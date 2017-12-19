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19.12.2017

В партии Меркель жестко раскритиковали работу Порошенко

Источник: Українські новини

Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Реттген (Norbert Röttgen) раскритиковал президента Украины Петра Порошенко за нынешнее состояние дел в Украине вокруг борьбы с коррупцией.

Об этом немецкий политик, который является экспертом по иностранным делам в партии Ангелы Меркель (Angela Merkel) и возглавлял профильный комитет в Бундестаге предыдущего созыва, заявил в комментарии изданию Bild.

По мнению Реттгена, президент Украины Петр Порошенко "должен определиться, хочет ли он быть президентом или олигархом - страна или деньги". Также он подчеркнул, что Украине очень нужно принять "решительные шаги" против распространения коррупции. "И это начинается с руководства государства", - отметил немецкий политик.

В то же время другой представитель ХДС - евродепутат Эльмар Брок - отметил недостаточное воплощение антикоррупционной политики в Украине. "Не хватает всеобъемлющего воплощения антикоррупционных мероприятий", - цитирует Брока Bild.

Особенно значимым с точки зрения Берлина является то, что в Украине продолжаются попытки давления и ограничения Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), на беспрепятственной работе которого настаивают на Западе, указывает издание.

Негативно отозвался о ситуации с коррупцией и еврокомиссар Йоханнес Хан (Johannes Hahn). По мнению еврокомиссара, последние события вокруг борьбы с коррупцией в Украине "недопустимыми". В то же время он напомнил о том, что предоставление Украине экономической помощи со стороны Брюсселя привязаны к выполнению Киевом определенных условиях, в том числе и по борьбе с коррупцией.

Издание также сообщает о якобы визит представителя Германии и ЕС в Киев с целью выложить Порошенко "всю серьезность ситуации" на следующей неделе. Впрочем, пока официальных подтверждений этих данных ни из Берлина, ни из Брюсселя не поступало.

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