В ПЦУ заявили об угрозах священникам

Источник: Корреспондент.net

В Житомирской области священники, которые перешли в Православную церковь Украины, получают смс-сообщения с угрозами от имени иерарха УПЦ Московского патриархата.

"На священников, которые перешли в Православную церковь Украины, оказывается давление иерархом Русской церкви в Украине митрополитом Овручским и Коростенский Виссарионом. Он рассылает духовенству смс-сообщения с угрозами и призывами к покаянию. Также митрополит Виссарион предупреждает, что в общины, которые перешли от него, будут прибывать российские священники и люди, которые "могут помочь покаяться"", - говорится в сообщении.

Указано, что о действиях митрополита РПЦ в Украине проинформировал секретаря Житомирской епархии протоиерея Павла Ядчишина иерей Владислав Сеник, который недавно перешел в ПЦУ с Русской церкви.

Как уточнили в епархии, давление со стороны митрополита Виссариона якобы оказывается на религиозные общины с. Гранитное, с. Маклаивка, с. Федоровка Малинского района и других районов Житомирской области.

Ранее в Минкульте сообщали, что к ПЦУ желают присоединиться несколько сотен общин по всей Украине.