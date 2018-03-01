В Пентагоне "не удивлены" заявлениями Путина о новых ракетах

Источник: DW

В Пентагоне спокойно отреагировали на заявления президента РФ Владимира Путина о разработке новых систем вооружения, которые он сделал в ходе своего ежегодного послания к Федеральному собранию. Как заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт, в ведомстве "не удивлены" высказываниями президента РФ. "Американский народ может быть спокоен, потому что мы полностью подготовлены", - заверила она в ходе брифинга в четверг, 1 марта.

В своем выступлении Путин, помимо прочего, сообщил, что в России начались активные испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат". Новая МБР будет оснащена широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых, а также "самыми современными системами преодоления противоракетной обороны" (ПРО), заявил глава РФ.

В ходе выступления Путин также продемонстрировал видео с новой ядерной ракетой, летящей к США. В Госдепартаменте США заявили, что презентация ролика в выступлении президента страны стала "неудачной идеей" и не соответствует представлению о надлежащем поведении "ответственного международного субъекта". Кроме того, в Госдепартаменте отметили, что заявления Путина о новых ракетах свидетельствуют о нарушении Россией договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который вступил в силу в 1988 году. Участники договора обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и малой дальности.

В Пентагоне также ответили и на высказывания Путина о том, что Россия создает новое оружие в ответ на действия США, которые развернули ПРО на территории других стран и наращивают свой ядерный потенциал. Дана Уайт подчеркнула, что американская система противоракетной обороны не направлена против России.