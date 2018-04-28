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28.04.2018

В Перу нашли захоронение 140 детей: их принесли в жертву из-за наводнений

Источник: Українські новини

В захоронении под названием Лос Ламас обнаружены скелеты 140 детей в возрасте от 5 до 14 лет. Этих детей приносили в жертву с помощью специального ритуала около 550 лет назад. 

Эксперты утверждают, что это место захоронения было построено древней империей Чиму, а детей принесли в жертву из-за наводнений, разрушивших перуанскую береговую линию.

"Они, возможно, предлагали богам самое главное, что у них было, а главное - это дети, потому что они представляют будущее", - рассказал возглавлявший раскопки профессор археологии Перуанского национального университета Габриэль Прието.

В месте, которое находится недалеко от современного города Трухильо, нашли останки 200 молодых лам. Их, по всей видимости, принесли в жертву в тот же день.

По словам одного из археологов, участвовавших в раскопках, детские скелеты содержат повреждения на грудных костях, которые, вероятно, были сделаны церемониальным ножом.

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