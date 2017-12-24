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24.12.2017

В первый день "перемирия" боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, погиб украинский боец

Источник: Українські новини

За минувшие сутки, 23 декабря, российско-оккупационные войска произвели три обстрела позиций защитников Украины на Донбассе. Пошиб один украинский боец.

В период с полуночи до шести вечера противник трижды обстрелял позиции сил АТО. На Луганском направлении из миномета калибра 82-мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся огонь по оборонным укреплениям в районе Луганского, что на Светлодарской дуге. В этом же районе по украинским воинам стрелял вражеский снайпер.

На Донецком направлении захватчики нарушали перемирие, используя пулеметы вблизи Авдеевки, а стрелковое оружие - неподалеку от Лебединского.

"К сожалению, в результате вражеского снайперского выстрела погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Он получил ранения несовместимые с жизнью в районе Светлодарской дуги, - сообщает пресс-центр штаба АТО. - Такие коварные действия российских наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня".

При этом отмечается, что подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО "обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и придерживаются Минских договоренностей".

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