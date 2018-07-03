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03.07.2018

В пещерах нашли детей. Но на спасение уйдут месяцы

Источник: Корреспондент.net

В Таиланде в пещенром комплексе пропала подростковая футбольная команда из 12 игроков и их тренера. В поисках пропавших приняли участие около тысячи человек, в том числе полиция, спецназ ВМС, дайверы-волонтеры из США, Британии и Китая.

Детей и их тренера нашли живыми через девять дней. Однако эвакуировать их пока не удалось. Спасательная операция может затянуться на четыре месяца из-за сезона дождей. Корреспондент.net рассказывает подробности.

 

Вода затопила пещеры

12 игроков команды Вепрь в возрасте от 11 до 16 лет отправились в поход вместе со своим 25-летним тренером в пещерный комплекс, в который время от времени ходили на однодневные экскурсии.

23 июня они спустились в расположенный на севере Таиланда пещерный комплекс Тхам Луанг Нанг Нон, протяженность всех ответвлений которого достигает пяти километров.

В пещерах Тхам Луанг легко потеряться, поэтому посетителей комплекса просят не продвигаться в глубь дальше 800 метров.

 

Когда футболисты вошли в пещеру было сухо, но внезапно начался проливной дождь, и группа не смогла выбраться наружу.

Поначалу дети могли передвигаться внутри пещеры по сухой поверхности, но вскоре прибывающая вода заполнила узкие проходы грязью и мусором, затруднив передвижение и сильно ограничив видимость.

 

Спасательная операция

В операции по поиску футболистов участвовали полицейские, спецназовцы ВМС Таиланда, а также дайверы-волонтеры из США, Китая, Великобритании и других стран - в общей сложности более тысячи человек.

Спасатели предполлжили, что подростки укрылись в одной из тех камер пещерного комплекса, которые остаются сухими в сезон дождей.

Поиски были осложнены практически нулевой видимостью из-за потоков грязи и камней, приносимых ливнями. 

Изначально дайверы отправились к песчаной возвышенности, которую называют Паттайским пляжем, но она оказалась затоплена.

Дети нашлись на 400 метров дальше от этого места и в четырех километрах от входа. Пропавших подростков обнаружили британские дайверы Джон Волантен и Ричард Стэнтон, принимавшие участие в машстабной спасательной операции.

Они сообщили детям, что сегодня понедельник, и что они провели в пещере почти десять дней. Дайверы сказали, что сами не смогут эвакуировать их, но пообещали, что помощь скоро придет.

Рядом с пещерами разбили лагерь, где живут спасатели и семьи пропавших подростков.

Спецназ ВМС Таиланда опубликовали в Facebook снятое дайверами видео из пещеры. На нем видно, что подростки находятся на сухом песчаном валу. Мальчики жалуются на голод и спрашивают, когда их спасут. 

Несколько месяцев в заточении

Как рассказал координатор Национальной комиссии США по спасению из пещер Анмар Мирз, разработаны два основных сценария спасательной операции.

Первый предполагает, что детей обучат навыкам подводного плавания, и они смогут сами выбраться из пещер. Однако этот план считают опасным из-за отсутствия опыта у детей и их ослабленности в следствии продолжительного голода, а также кромешной темноте в затопленных пещерах.

Второй вариант заключается в обеспечении футболистов необходимой провизией пока в горной породе будут пытаться просверлить дыру и откачать воду из пещер. Этот план осложняется непрекращающимися ливнями. Поскольку вода идет из пещер, то дайверам приходится добираться до них более трех часов.

Также необходимо составить детальную карту Тхам Луанг и проложить дороги к тому месту, где необходимо пробурить отверстие.

Если этот план не сработает, мальчикам придется остаться в пещере, пока не закончится сезон дождей и вода не уйдет сама, а это может занять до четырех месяцев.

 

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