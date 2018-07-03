В пещерах нашли детей. Но на спасение уйдут месяцы

Источник: Корреспондент.net

В Таиланде в пещенром комплексе пропала подростковая футбольная команда из 12 игроков и их тренера. В поисках пропавших приняли участие около тысячи человек, в том числе полиция, спецназ ВМС, дайверы-волонтеры из США, Британии и Китая.

Детей и их тренера нашли живыми через девять дней. Однако эвакуировать их пока не удалось. Спасательная операция может затянуться на четыре месяца из-за сезона дождей. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Вода затопила пещеры

12 игроков команды Вепрь в возрасте от 11 до 16 лет отправились в поход вместе со своим 25-летним тренером в пещерный комплекс, в который время от времени ходили на однодневные экскурсии.

23 июня они спустились в расположенный на севере Таиланда пещерный комплекс Тхам Луанг Нанг Нон, протяженность всех ответвлений которого достигает пяти километров.

В пещерах Тхам Луанг легко потеряться, поэтому посетителей комплекса просят не продвигаться в глубь дальше 800 метров.