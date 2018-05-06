В Петербурге к ответственности за участие в протестах 5 мая привлечены свыше 100 человек

Источник: DW

Более 100 участников акции протеста 5 мая в Петербурге привлечены к ответственности, сообщили в воскресенье, 6 мая, в объединенной пресс-службе городских судов. В районные суды города поступили административные протоколы в отношении 106 человек.

При этом часть протоколов не принята к рассмотрению, поскольку они составлены на несовершеннолетних участников акции, отметила руководитель пресс-службы Дарья Лебедева. Суды назначают наказание "в виде административного ареста и штрафов на суммы до 15 тысяч рублей", добавила она в интервью РИА "Новости". Протоколы в отношении всех задержанных составляются по статье 19.3 (о неповиновении требованиям сотрудника полиции), а также ч. 5 и 8 статьи 20.2 КоАП РФ (о нарушении правил проведения публичного мероприятия).

Массовые задержания

Акции сторонников оппозиционера Алексея Навального под лозунгом "Он нам не царь" в преддверии инаугурации российского президента прошли примерно в 100 городах России. По оценке полиции, в демонстрации в Петербурге приняли участие около 2 тысяч человек.

К вечеру 5 мая в ходе акций в российских городах были задержаны около 1600 человек. В частности, в Санкт-Петербурге, по данным сайта "ОВД-Инфо", полиция задержала свыше 220 участников демонстрации, а в Москве - около 700 человек. Евросоюз и США осудили жестокие действия полицейских и массовые задержания демонстрантов.