Найти

02.11.2017

В пирамиде Хеопса нашли комнату с помощью космических лучей

Источник: КорреспонденТ.net

В пирамиде Хеопса нашли пустоту, которая может оказаться тайной гробницей. Открытие было сделано физиками при помощи телескопов, способных видеть мюоны - заряженные частицы, возникающие после столкновения космических лучей с молекулами газа в воздухе, говорится в статье об открытии в журнале Nature.

 

Ученые из проекта ScanPyramids нашли пустоту над главным коридором пирамиды. Длина пространства составляет 30 метров, ширина - около двух.

Предположительно, пространство может быть отдельным коридором или целой анфиладой комнат.

Мюоны разгоняются до невероятных скоростей и проникают на сотни метров в глубь поверхности планеты. По словам ученых, один квадратный метр земли поглощает около 10 тысяч мюонов.

Телескопы, используемые учеными, видят частицы - в пустотах поток мюонов рассеивается гораздо медленнее, чем при столкновении с толщей пород. 

Наблюдения выполняли по тем же принципам, которые использовались в CERN при открытии бозона Хиггса.

Авторы исследования говорят, что их находка - первая за последние несколько веков. В предыдущий раз новые помещения в пирамиде Хеопса обнаружил калиф аль-Мамун в девятом веке.

В прошлом году с помощью радиолокационного сканирования удалось установить, что в гробнице Тутанхамона имеются две скрытые комнаты, в которых находятся металлические предметы и предметы "органического происхождения".

Пирамиду Хеопса построили в середине третьего тысячелетия до нашей эры. В то время Египтом правил фараон Хуфу (Хеопс). Высота пирамиды - 145 метров, ширина и длина - около 230.

Она считается одной из самых высоких и крупных построек в истории человечества. Пирамида Хеопса - единственное из Семи чудес света, сохранившееся до наших дней и самое древнее из них.

За предыдущие 200 лет ученые нашли в пирамиде три комнаты, где якобы похоронили фараона и его жену.

Мумии Хуфу и его супруги до сих пор не нашли. Существуют версии, по которым настоящие гробницы до сих пор скрываются где-то в пирамиде.

Новости раздела
Мир
02.11.2017
ГПУ готовит новые запросы в США по Манафорту
Генпрокуратура расследует два дела, в которых фигурирует Пол Манафорт.
Мир
02.11.2017
Арестованы восемь членов правительства Каталонии
Чиновников обвиняют в мятеже и растрате бюджетных средств.
Мир
01.11.2017
Наезд на велосипедистов в Нью-Йорке: террорист в записке признался в верности ИГИЛ
Пока правоохранители не установили прямых связей между подозреваемым и преступной организацией
Мир
01.11.2017
Тиллерсон обсудил с послом РФ восстановление территориальной целостности Украины
Стороны посчитали необходимым выполнить минские договоренности в полном объеме
Мир
01.11.2017
Путин удивил биоматериалом. Но Пентагон подтвердил
Президент РФ удивил рассказом о сборе биологического материала россиян. Однако это оказалось правдой.
Мир
01.11.2017
Посол: У НАТО есть планы на случай агрессии РФ
Украина не является членом альянса, участников которого все союзники обязаны защищать, заявил глава Миссии Украины при НАТО.
Мир
01.11.2017
Посол: Сербия игнорирует свое участие в АТО
Сербия молчит об участии своих граждан в боях на Донбассе на стороне сепаратистов, сообщил посол Украины в Сербии.
Мир
31.10.2017
Трамп с женой отметили Хеллоуин в Белом доме
Супруги не стали нарушать многолетнюю традицию.
Мир
31.10.2017
США усилили санкции против Ирана
В санкционном списке указано 41 физическое и юридическое лицо.
Мир
30.10.2017
Протоиерей Чаплин проклял россиян за Матильду
Проклятие божие да падет на всех, кто снял и продвинул кощунственный фильм, сказал протоиерей.
Мир
30.10.2017
Архивная песня Фредди Меркьюри стала хитом Сети
Композиция собрала почти четверть миллиона просмотров за три дня.
Мир
30.10.2017
Манафорта отправили под домашний арест
Сами Манафорт и Гейтс не признают себя виновными по всем пунктам обвинения.
ГПУ готовит новые запросы в США по Манафорту | США: Россия раскручивает референдум о независимости Шотландии