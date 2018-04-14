В Подмосковье прошли митинги против мусорных полигонов

В частности, жители Волоколамска вышли на митинг с требованием закрыть мусорный полигон "Ядрово". В акции приняли участие около 500 человек, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на организаторов акции. Ранее в субботу власти Подмосковья объявили, что на старый участок полигона прекратили завозить мусор, планируется открыть новый участок свалки.

В свою очередь, жители Серпуховского района высказались за закрытие полигона твердых бытовых отходов "Лесная". Активисты организовали сбор подписей в ходе акции в поселке "Большевик", на которую пришли не менее двух тысяч человек.

Обыски в администрации Серпуховского района и у мэра Волоколамска

Ранее глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун записал видеообращение к жителям, в котором сообщил о давлении со стороны администрации губернатора Московской области. По словам Шестуна, руководитель администрации губернатора Михаил Кузнецов требовал не согласовывать митинг против свалки "Лесная" 14 апреля и не участвовать в выборах главы района в сентябре 2018 года. 5 и 9 апреля в администрации Серпуховского района прошли обыски.

Накануне, 13 апреля, полиция также пришла с обыском к мэру Волоколамска Петру Лазареву. В результате обыска, который продолжался несколько часов, ничего не было изъято, сообщил глава города. По словам юриста Дениса Кунаева, ранее обыски состоялись у защитницы организатора акций против мусорного полигона "Ядрово" Юлии Куликовой и в редакции газеты "Волоколамская неделя".

Протесты проходят несколько недель

В Волоколамске уже несколько недель протестуют против мусорного полигона "Ядрово". На митинге 1 апреля участники потребовали закрытия полигона и проведения прямых выборов главы региона. На фоне скандала вокруг полигона глава Волоколамского района Евгений Гаврилов был отправлен в отставку.

Ранее более 500 жителей Волоколамска, из них более 400 детей, обратились за медицинской помощью с жалобами, которые они связывают с выбросами газа на свалке "Ядрово". Жителям города начали выдавать респираторы и маски. С 30 марта в Волоколамске объявлен режим повышенной готовности к ЧС.