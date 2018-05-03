В поездах резко выросла цена на чай, "кофейный напиток (3 в 1)" и воду

Источник: Українські новини

Публичное акционерное общество "Укрзализныця" ввело единую цену 8 гривен на все напитки в поездах дальнего следования с мая. Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

"Укрзализныця с мая этого года ввела единую цену в 8 грн на все напитки, которые продаются в поездах дальнего следования: чай, кофе, кофейный напиток (3 в 1) и воду", - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что оплатить напиток можно будет непосредственно при покупке билета, а выбрать напиток уже в поезде.