В полиции рассказали детали ограбления с участием сына нардепа Попова

Источник: 112.ua

Полиция возбудила дело по факту разбойного нападения на магазин в Оболонском районе Киева при участии сына нардепа от Радикальной партии Игоря Попова, Богдана. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Киева.

"Вчера вечером в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что в продуктовый магазин забежали двое неизвестных в балаклавах и, пригрозив предметом, похожим на пистолет, забрали из кассы деньги", - заявили в полиции.

"Угрожая продавцам и посетителям оружием, злоумышленники забрали из кассы две из 2500 грн", - добавили в полиции.

По информации правоохранителей, одного из фигурантов с поличным поймали неравнодушные мужчины и вместе с женщинами-продавщицами удерживали в магазине до приезда полиции. Его товарищу, который забрал наличные, удалось скрыться. Однако через 20 минут его задержали полицейские рядом с автостанцией "Полесье".

По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 15 лет с конфискацией имущества.