04.11.2018
В Польше автобус из Украины попал в ДТП
Источник: Корреспондент.net
На автостраде А4 вблизи города Бохня (Малопольское воеводство) произошло столкновение четырех легковых автомобилей и двухэтажного автобуса из Украины.
По данным полиции, авария произошла на 453-м километре автомагистрали A4 на высоте местности Прошувкы.
Травмы получили семь человек, в том числе двое детей и беременная женщина. Им оказали помощь на месте, а затем доставили в больницу для дальнейшей диагностики.
На автомагистрали в направлении Катовице было затруднено движение.
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