В Польше автобус из Украины попал в ДТП

Источник: Корреспондент.net

На автостраде А4 вблизи города Бохня (Малопольское воеводство) произошло столкновение четырех легковых автомобилей и двухэтажного автобуса из Украины.

По данным полиции, авария произошла на 453-м километре автомагистрали A4 на высоте местности Прошувкы.

Травмы получили семь человек, в том числе двое детей и беременная женщина. Им оказали помощь на месте, а затем доставили в больницу для дальнейшей диагностики.

На автомагистрали в направлении Катовице было затруднено движение.