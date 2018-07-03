В Польше из-за скандальной реформы отправили в отставку верховного судью

Источник: Корреспондент.net

В Польше глава Верховного суда Малгожата Герсдорф уходит в отставку в связи с вступлением в силу обновленного закон о Верховном суде.

Сегодня Малгожата Герсдорф встречалась с президентом Польши Анджеем Дудой, после чего заместитель главы канцелярии президента Польши Павел Муха объявил о ее отставке.

Cогласно новому законодательству, которое вызвало резкую критику в ЕС, судьи, в том числе председатель, должны будут уйти в отставку после достижения пенсионного возраста 65 лет.

Вступление в силу новых положений может привести к отставке около 30 действующих судей Верховного суда. В штате судов останутся только те, кто предоставит медицинскую справку о состоянии здоровья и получит согласие главы государства.

Муха заявил на пресс-конференции, что "судьи Верховного суда, которые не сделали заявления о желании продолжить работу, завтра потеряют свой статус судьи".

"Глава Верховного суда Малгожата Герсдорф среди таких людей, поэтому она уходит на пенсию", - сказал он.