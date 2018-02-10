В Польше надеются на разрешение конфликта с Киевом

Источник: Корреспондент.net

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович надеется, что конфликт из-за поправки к закону об Институте национальной памяти с Украиной будет урегулирован. Об этом он заявил после встречи с главой дипломатии Эстонии в Варшаве.

Чапутович отметил, что Польша осознает обеспокоенность Украины по поводу поправки к указанному закону. Он также выразил надежду, что спор удастся уладить на встрече вице-премьеров Польши и Украины, которая должна состояться на следующей неделе.

"Я надеюсь, что эта встреча состоится. По крайней мере, мы получили этому подтверждение. Мы запланировали дискуссию об исторических отношениях между нашими странами, мы также намерены добиться разрешения со стороны украинских властей на проведение эксгумационных работ", – сказал польский министр.