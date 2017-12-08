В Польше назначили нового премьер-министра: подробности будущих перестановок в Варшаве

Источник: Апостроф

Президент Польши Анджей Дуда принял отставку премьер-министра Беаты Шидло и ее кабинета, а также назначил на должность главы правительства Матеуша Моравецького, который до этого занимал пост вице-премьера и министра развития и финансов.

Об этом сообщает канцелярия Дуды на своей странице в Twitter.

Пока Моравецкий не сформирует новое правительство, кабинет Шидло будет продолжать работать.Как гласит Конституция Польши, новый премьер-министр должен сформировать состав своего кабинета в течение 14 дней, после чего глава государства назначит новое правительство и примет присягу членов нового Совета министров. Затем новый премьер должен представить перед парламентом программу правительства.