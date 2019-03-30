В Польше открыли 12-ое консульство Украины

Источник: Корреспондент.net

В городе Катовице официально открыли Почетное консульство Украины. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в своем Twitter в субботу, 30 марта.

"В г. Катовице, столице Сленского воеводства Польши, официально открыли Почетное консульство Украины, которым будет руководить д-р мед. Ярослав Вечорек", - написал он.



