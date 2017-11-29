В Польше половину всех мигрантов составляют украинцы, - замглавы Гданьска

Источник: 112.ua

Украинцы составляют половину из всех мигрантов в Польше. Об этом в ходе брифинга на саммите мэров сообщил заместитель мэра Гданьска Веслав Белавський.

"Я в восторге от украинцев, я люблю их. В Украине совершенно фантастические перспективы. Украинцы - прекрасные люди. На национальном уровне, к сожалению, возникли проблемы на культурно-исторической почве. У нас украинцы составляют половину всех мигрантов. Мы пытаемся интегрировать и внедрить их ", - сказал Белавский.

Кроме того, по словам Белавського, столица Украины в данный момент динамично и быстро развивается.

"Киев за последние 5 лет очень изменился и преобразился. Последний раз я был здесь 5 лет назад", - добавил он.

Как сообщалось, украинцы за 2016 получили больше новых видов на жительство в странах ЕС - 589 тысяч, то есть 17,6% от общего количества.