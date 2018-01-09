В Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякам

Источник: 112.ua

В Польше на фирме Lindab, расположенной в с. Верухово под Варшавой, украинцам выдали униформу другого цвета, чем полякам. Об этом сообщает издание Gazeta Wyborcza.

Местный предприниматель объяснил свое изобретение тем, что цвет указывает на степень владения польским языком, но антирасистское объединение Nigdy więcej ("Никогда больше") заявляет о нарушениях.



На предприятии, которое производит крыши и желоба, работает 200 человек, из которых 40 украинцы. Все работники носят голубые штаны и футболки разных цветов - в зависимости от должности. Бригадир носит красную, механик - зеленую футболку. Тем временем украинцам выдают желтые и оранжевые. Желтые предназначены для лиц, которые не знают польского языка, а оранжевые для тех, кто владеет польским или английским.

Объединение "Никогда больше" имеет предостережение к такому цветовому разделению. Доктор Анна Татар указывает на то, что такая система отбирает сотрудников с точки зрения на происхождение. По мнению представительницы антирасистской общественной организации в этом случае, поляки имеют футболки несмотря на характер работы, которую они выполняют, а украинцы учитывая национальность.



"Это унизительная практика, указывание пальцем", - считает Анна Татар.



Аналогичное мнение разделяет Наталья Панченко - основательница общества "Евромайдан-Варшава". Она утверждает, что если бы пришлось работать в другом наряде чем коллеги-поляки, только учитывая то, что украинка, то чувствовал бы себя униженной. Вместе с тем, она выразила мнение, что ни один из украинцев официально не пожаловался из-за страха потерять работу.

Между тем, работодатель считает, что привязка цвета футболки к знанию языка имеет исключительно положительные моменты. По его словам, речь идет об упрощении контакта.



"Например, если бригадир имеет намерение что-то объяснить украинцу, который не знает польского, то может попросить помощи у его соотечественника в оранжевой футболке", - объяснил работодатель и заверил, что работников из Украины трактуют идентично с поляками, когда речь идет о вознаграждении, премии или праздничные бонусы.



Декан факультета Права и Социальной коммуникации вроцлавского филиала Университета SPWP профессор Моника Левандовіч-Мачніковська, к которой журналисты обратились за комментарием, не смогла однозначно оценить ситуацию. По ее убеждению, если работники с Украины получают такую же зарплату как и поляки и работают на основе аналогичных трудовых договоров, то нет никакой дискриминации ввиду основы трудового права. Другое дело, когда поведение работодателя нарушает достоинство и другие личные права работников.



"Такие работники привязаны к работодателю. Потому что, если потеряют работу, то смогут только месяц на то, чтобы подать новое заявление о разрешении на пребывание и должны в этот срок найти другого работодателя, который захочет их легально трудоустроить", – пояснила Панченко.

Между тем, работодатель считает, что привязка цвета футболки к знанию языка имеет исключительно положительные моменты. По его словам, речь идет об упрощении контакта.



"Например, если бригадир имеет намерение что-то объяснить украинцу, который не знает польского, то может попросить помощи у его соотечественника в оранжевой футболке", - объяснил работодатель и заверил, что работников из Украины трактуют идентично с поляками, когда речь идет о вознаграждении, премии или праздничные бонусы.



Декан факультета Права и Социальной коммуникации вроцлавского филиала Университета SPWP профессор Моника Левандовіч-Мачніковська, к которой журналисты обратились за комментарием, не смогла однозначно оценить ситуацию. По ее убеждению, если работники с Украины получают такую же зарплату как и поляки и работают на основе аналогичных трудовых договоров, то нет никакой дискриминации ввиду основы трудового права. Другое дело, когда поведение работодателя нарушает достоинство и другие личные права работников.