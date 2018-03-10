В польском Перемышле неизвестные разбили стекло в офисе Украинского дома

Контракты необходимо привести в соответствие с нынешним законодательством Украины, утверждают в "Нафтогазе". Компания готова начать переговоры с "Газпромом", а в случае неудачи вновь обратиться в Стокгольмский арбитраж.

Колонна из 46 грузовиков с гуманитарной помощью для мирных жителей впервые вошла в Восточную Гуту. При этом сирийские власти не пропустили многие медицинские грузы, например, средства для обработки ран и инсулин.

Тегеран предупредил Вашингтон о возможных последствиях в случае выхода США из соглашения по иранской ядерной программе

Последние события подтвердили еще большую важность немедленного сокращения зависимости от нефти и газа, поставляемых авторитарными режимами, заявили в законодательном органе ЕС.

На борту российского самолета предположительно находился генерал-майор Владимир Еремеев, а также бойцы из частной военной компании Вагнер.

Она собирается ехать в Крым только через Украину.

Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением на поездку в Крым

Глава британского МИДа пригрозил жестким ответом, если подтвердится подозрения в причастности Москвы к отравлению бывшего разведчика Сергея Скрипаля. В таком случае Лондон может рассмотреть введение санкций против РФ.

Лондон готов на санкции против РФ, если подтвердится ее причастность к отравлению Скрипаля

Сирийским войскам удалось отбить населенные пункты Аш-Шари и Бейт Сава в Восточной Гуте, а также разделить повстанческие силы на две части.

Бывший генсек НАТО настаивает на мощной миротворческой акции на Донбассе. Он считает, что миротворцы обязательно должны взять под контроль границу между Украиной и Россией.

Актриса публично не подтверждала и не опровергала информацию о связи с Трампом

При этом в Европе призвали США отказаться от начала торговой войны

Российский ЦИК не аккредитовал на президентские выборы 4,5 тысячи наблюдателей Навального. Не допущены также более 800 наблюдателей сетевого СМИ "Молния" от ассоциации "Голос".

Слова о "влиянии" и "ответственности" в адрес Путина придают ему уверенности в том, что от него зависит, когда закончится война в Сирии и конфликт в Донбассе. Эта риторика вредит Европе, пишет FAZ.

Авторы доклада о наркотических предпочтениях жителей европейских городов отмечают рост популярности кокаина и экстази. Концентрацию запрещенных веществ замеряли на предприятиях по очистке сточных вод в 60 городах Европы.

Запущенная в январе операция "Оливковая ветвь" против курдов может являться нарушением международного права. Турция не представила ООН убедительные доказательства ее необходимости.

За время присутствия миссии в Афганистане погибли 56 немецких военнослужащих. С 2013 года бундесвер не участвует в боевых действиях в стране, однако продолжает подготовку местных сил безопасности.

Планировалось, что уже в марте на саммите канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон представят общий план реформирования

Известно, что злоумышленники разбили окно, за которым висел плакат с логотипом Объединения украинцев в Польше.

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