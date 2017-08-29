29.08.2017
В Полтаве осквернили памятник Петру I
Источник: КорреспонденТ.net
В Полтаве неизвестные в ночь на вторник, 29 августа, облили синей краской памятник Петру I. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Полтавской области.
Кроме памятника, пострадал и крест на могиле российских воинов, расположенных на территории заповедника Поле Полтавской битвы.
Об этом инциденте в полицию сообщил работник заповедника.
Пока правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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