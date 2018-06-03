В Полтавской области четвертые сутки горит свалка

Источник: Корреспондент.net

В Полтавской области продолжается ликвидация пожара на Лубенской городской свалке твердых бытовых отходов коммунального предприятия Чистый город, возникшего 31 мая. Об этом сообщает областное управление ГСЧС в воскресенье, 3 июня

Согласно сообщению, огнем уже уничтожен мусор на площади 1,2 га. Для тушения пожара привлечены два отделения 18-й Государственной пожарно-спасательной службы и 3 единицы техники, а также мотопомпы и 3 единицы приспособленной техники и мотопомпа КП Чистый город.

"Пожар ликвидирован на площади 0,85 га. 3 июня тушение пожара продолжается на общей площади 0,35 га", – отметили в ведомстве.