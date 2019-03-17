В понедельник Путин приедет в аннексированный Крым

Источник: Українські новини

Президент России Владимир Путин посетит аннексированный Крым и Севастополь 18 марта, пока в Брюсселе будет проходить заседание, посвященное 5-й годовщине аннексии Крыма.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Путин едет туда с целью участия в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС и в режиме видеоконференции - Таврической ТЭС и подстанции "Порт" в Тамани.

В Севастополе президент РФ намерен осмотреть мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854-1855 годах и 1941-1944 годах "Малахов курган".