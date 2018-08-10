В порт Херсона зашло российское санкционное судно

Источник: Корреспондент.net

Российское судно Mekhanik Pogodin, которое находится находится под санкциями СНБО, зашло в Херсонский торговый порт. Об этом в пятницу, 10 августа, сообщил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин на своей странице в Facebook.

"Судно сегодня зашло в Херсонский морской торговый порт. Уверен, что выйдет из этого порта оно не скоро. Уверен также, что на этот раз дело никому развалить не удастся. Поскольку санкционные вопросы и КПК разные вещи - берем дело на неуклонный контроль в рамках полномочий", - написал он.

По его словам, вопрос поставок нефтепродуктов судами под флагом РФ внутренними водными путями и связанных с этим рисков представительство президента в Крыму поднимало на высшем уровне, так же как и интенсификацию контроля за санкционными режимами в сфере судоходства.

Напомним, в марте украинские пограничники задержали крымское судно Норд под флагом России в Азовском море с десятью членами экипажа.