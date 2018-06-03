В поселок под Одессой ввели Нацгвардию – СМИ

Источник: Корреспондент.net

В поселке Цебриково Великомихайловского района Одесской области предприняты серьезные меры безопасности. В населенный пункт, где сегодня проходят повторные выборы главы и совета объединенной территориальной громады, ввели подразделение Национальной гвардии.

Как сообщает Думская в воскресенье, 3 июня, в населенном пункте находятся четыре КрАЗа с нацгвардейцами.

Также по информации издания, на месте находится народный депутат от ВО Батькивщина Вадим Ивченко и глава областной организации этой партии Олег Радковский.

При этом не обошлось без конфликтной ситуации. У помощника нардепа изъяли оружие.

"Его доставили в райотдел, так как он выстрелил из своего пистолета. По словам помощника нардепа, это произошло случайно", – говорится в сообщении.

В Нацполиции подтвердили факт стрельбы.

"Один из граждан выстрелил в воздух из зарегистрированного на его имя травматического пистолета. По словам мужчины, выстрел был непроизвольным, когда он хотел разрядить оружие. В результате происшествия никто не пострадал. В отношении мужчины составлен протокол по ст. 174 Кодекса Украины об административных правонарушениях", – говорится в сообщении.

Все четыре избирательных участка с утра оказались "заминированы". Лишь около полудня заработали два из них.