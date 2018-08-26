В последний день лета почти по всей Украине исчезнет аналоговое вещание

Источник: Українські новини

31 августа аналоговое телевизионное вещание прекращается на всей территории Украины.

"Кабинет министров постановлением от 13 июня 2018 года № 509 внес изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины относительно сроков использования аналоговой технологии телевизионного вещания. Поэтому 31 августа 2018 года аналоговое телевизионное вещание прекращается на всей территории страны", - говорится в сообщении.

При этом Нацсовет внес предложения в Кабмин о необходимости сохранения аналогового вещания на территориях с особым режимом вещания, на пограничье, где существуют риски информационного влияния страны-агрессора, для общественного вещателя (НСТУ) и местных компаний, которые не имеют цифровых лицензий.

"Правительство учло предложение о сохранении аналогового вещания на территориях с особым режимом вещания - 18 июля внесены изменения в постановление. Другие предложения также должны быть учтены в ближайшее время", - отметили в Нацсовете.

Там отметили, что ее представители в областях совместно с работниками облгосадминистраций проводят большую разъяснительную работу для населения, на местном уровне заработали call-центры, теле- и радиоканалы рассказывают телезрителям об этом общегосударственном событии и размещают в своем эфире соответствующую информацию.

Ранее регуляторный орган обратился к дистрибьюторам крупнейших торговых марок, которые поставляют на украинский рынок преобразователи цифрового сигнала, чтобы они максимально обеспечили торговые сети необходимым оборудованием.

"Мелкие поставщики цифрового оборудования во всех регионах страны также проинформированы о ситуации на отечественном рынке. Таким образом, розничные сети максимально обеспечивают наличие тюнеров и телевизоров различных ценовых категорий - от самых дорогих до самых дешевых, чтобы удовлетворить спрос населения на необходимое оснащение для приема цифрового телевизионного сигнала", - говорится в сообщении.

Переход на цифровую технологию передачи сигнала Украина осуществляет в соответствии с обязательствами, предусмотренных Региональным соглашением "Женева-2006".