В посольство РФ в Париже передана петиция в поддержку Сенцова

Источник: DW

Французские деятели искусств передали петицию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова в посольство РФ в Париже. Как сообщили в понедельник, 5 февраля, украинские СМИ, петиция на сайте change.org была инициирована в ноябре 2017 года. Сейчас под ней стоят подписи более чем 3500 человек из разных стран.

"На основании сфальсифицированных доказательств и ложных свидетельств Сенцов, активист Майдана, был обвинен в подготовке террористических актов - подрывах памятников Ленину и поджоге зданий общественных организаций", - указывается в петиции. Ее авторы подчеркивают свою обеспокоенность ситуацией в России. "Политическая борьба - только фикция... В искусстве царит цензура. Оппозиционных деятелей убивают... Журналистов и общественные организации постоянно притесняют. Сотни творческих людей, предпринимателей, активистов незаконно лишены свободы", - говорится в обращении, которое подписали известные писатели, артисты, режиссеры, журналисты и историки.

В тексте напоминается о президентских выборах в России и чемпионате мира по футболу, который пройдет в стране летом 2018 года. "Накануне предполагаемого переизбрания Путина и большого футбольного празднества самое время выпустить Олега Сенцова на свободу", - завершается текст обращения, опубликованном на французском, английском, русском и украинском языках.

В "Белом медведе"

Осенью 2017 года стало известно, что Олега Сенцова этапировали в исправительную колонию строгого режима № 8 в городе Лабытнанги, известную под названием "Белый медведь", где отбывают наказание осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления. Колония известна тяжелыми условиями и несправедливым отношением со стороны надзирателей и руководства. В ноябре адвокат Сенцова заявил об ухудшении состояния здоровья режиссера.