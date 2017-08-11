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11.08.2017

В пожаре на нефтескважине в РФ пострадали украинцы

Источник: КорреспонденТ.net

Восемь человек, которые были госпитализированы после пожара на Ван-Еганском месторождении в Нижневартовском районе Югры - граждане Украины. 

В медицинском учреждении заявили, что два человека находятся в тяжелом состоянии, они отправлены бортом санитарной авиации в Сургут. До конца пятницы в ожоговый центр крупнейшего города ХМАО будут доставлены остальные пострадавшие, состояние которых — средней степени тяжести.

"Все пострадавшие являются гражданами Украины. Они работают в округе вахтовым методом", — заявили в больнице.

Пожар на месторождении произошел поздно вечером в четверг. По информации Минэнерго, площадь возгорания составила 800 квадратных метров, ликвидация огня продолжается.

В пресс-службе Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия, обслуживающего скважину, уточнили, что возгорание произошло при выполнении работ подрядной организацией.

Проверку ведут МВД, СК и окружная прокуратура.

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