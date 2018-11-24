В Праге требовали отставку правительства
Источник: Корреспондент.net
В центре Праги вечером 23 ноября тысячи людей протестовали, требуя отставки правительства Андрея Бабиша под руководством его движения ANO.
Как сообщалось, накануне парламенту Чехии не хватило голосов, чтобы объявить вотум недоверия Бабишу.
Новую волну политического кризиса в Чехии вызвало опубликованное на прошлой неделе интервью с сыном премьера от первого брака, который рассказал, что побывал в 2017 году в Москве, а затем в Крыму. По словам Бабиша-младшего, его якобы "похитили" и отправили в Крым, чтобы скрыть от расследования по делу фирмы отца Гнездо аиста, по которому есть подозрения о финансовых махинациях.
Сам премьер заявил, что его сын страдает шизофренией, поэтому не стоит всерьез воспринимать его утверждения.