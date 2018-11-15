В Праге тысячи людей требуют отставки премьера
Источник: Корреспондент.net
В центре Праги собрались тысячи людей, требующих отставки премьер-министра Андрея Бабиша из-за скандала с его сыном. Об этом сообщает Novinky вечером в четверг, 15 ноября.
Люди держат плакаты с надписями Andrej do krimu (игра слов - призыв к уголовной ответственности и намек на скандал с пребыванием Бабиша-младшего в Крыму).
На одном из плакатов размещена фотография Диты Протопоповой, которая признала Бабиша-младшего душевнобольным, а потому его нельзя было судить по так называемому делу "Гнезда аиста" о махинациях со средствами ЕС. На плакате есть надпись: "Успокою вашего ребенка. Я гарантирую вам!".
Демонстрация под названием "Мы требуем отставки Андрея Бабиша" запланирована на Вацлавской площади.