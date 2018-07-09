В ПриватБанке произошел масштабный сбой

Источник: Корреспондент.net

В ПриватБанке произошел сбой. Об этом в понедельник, 9 июля, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что в конце рабочего дня 9 июля случилась авария магистральных каналов связи. Из-за этого возникли временные перебои в сети POS-терминалов и банкоматов банка.

"Специалисты ПриватБанка в экстренном режиме проводят работы по подключению резервных каналов связи для обеспечения стабильности сервисов эквайринга и банкоматов банка из-за аварии магистральных каналов связи", - говорится в сообщении.